Conclusi i lavori di restauro e valorizzazione del foyer del teatro Galli intervento da 160 mila euro
Si sono conclusi nei tempi previsti i lavori di restauro e valorizzazione del foyer del Teatro Amintore Galli, prestigioso esempio di architettura ottocentesca firmato da Luigi Poletti. L'intervento, che ha interessato l'intero ambiente di rappresentanza del teatro, si è svolto mantenendo la. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Palazzetto dello sport, riprendono le attività. Berardi: «Lavori conclusi. Dalla prossima settimana via libera all'ingresso degli atleti» - facebook.com Vai su Facebook
Conclusi i lavori di rifacimento del manto stradale in Corso Vittoria Colonna Prosegue l’impegno dell’Amministrazione per la sicurezza e la qualità della viabilità cittadina News completa al link comune.marino.rm.it/novita/notizie… Vai su X
Rimini, conclusi al Teatro Galli i lavori di restauro del Foyer - Si sono conclusi nei tempi previsti i lavori di restauro e valorizzazione del foyer del Teatro Amintore Galli, prestigioso esempio di architettura ... Si legge su chiamamicitta.it
Completato il restauro del foyer del Teatro Amintore Galli - L'intervento, che ha interessato l'intero ambiente, si è svolto mantenendo la piena funzionalità della strut ... msn.com scrive
Teatro Margherita di Bari, quasi completati i lavori di restauro - E' stato montato questo pomeriggio al centro del foyer del Teatro Margherita di Bari un nuovo lampadario installato nell'ambito dei lavori di restauro ... Segnala ansa.it