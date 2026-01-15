‘Trono di Spade’ Ira Parker | Certo che Martin finirà la saga
Ira Parker esprime fiducia nel completamento della saga di George R.R. Martin. Pur non avendo mai chiesto direttamente all’autore se concluderà l’ultimo libro de ‘Il Trono di Spade’, Parker è convinta che Martin riuscirà a portare a termine questa impegnativa impresa. La domanda sulla finale della saga rimane aperta, ma l’ottimismo circa il suo completamento predomina tra i fan e gli addetti ai lavori.
“Se George R.R. Martin riuscirà a finire l’ultimo libro de ‘Il Trono di spade’? Non gliel’ho mai chiesto ma scommetto che lo farà “. Così Ira Parker, Co-creatore, showrunner ed executive producer di ‘A knight of the seven kingdoms’, spinoff del ‘Trono di spade’ in arrivo su Hbo Max il 19 gennaio. “Lui è come Dunk” il protagonista della nuova serie – ha spiegato durante la roundtable di presentazione dello show a Roma – ha la stessa determinazione e grinta. George viene dal nulla come Dunk, è cresciuto nei quartieri poveri del New Jersey. Ce ne vuole per tenerlo a freno. È dura, ha uno dei compiti più difficili da portare a termine: concludere il tutto bene, tenendo conto del fandom mondiale. 🔗 Leggi su Lapresse.it
