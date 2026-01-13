George RR Martin annuncia nuove serie sequel de Il trono di spade

George R.R. Martin ha annunciato lo sviluppo di nuove serie sequel de Il trono di spade, che si aggiungeranno alla saga principale. Questa conferma arriva in prossimità dell’uscita di A Knight of Seven Kingdoms. Le nuove produzioni mirano a espandere ulteriormente l’universo narrativo, offrendo ai fan nuove opportunità di approfondimento e intrattenimento, mantenendo l'attenzione sulla complessità e la ricchezza della saga originaria.

L'autore della saga ha confermato lo sviluppo di ulteriori serie che fungeranno da sequel alla principale, tutto questo mentre manca pochissimo all'esordio della nuova A Knight of Seven Kingdoms L'autore de Il trono di spade George R. R. Martin ha accennato alla possibilità di ulteriori sequel in lavorazione nei giorni che vedranno il debutto anche in Italia del prequel A Knight of the Seven Kingdoms su HBO Max il 18 gennaio. "Ci sono altre storie da raccontare su Dunk ed Egg, sulla loro formazione e su ciò che li attende negli anni a venire", ha dichiarato Martin nel podcast video di accompagnamento a A Knight of the Seven Kingdoms, lanciato lunedì con un episodio in anteprima.

