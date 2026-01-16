Crans-Montana super-antibiotico per i feriti | come funziona e a cosa serve

Crans-Montana si prepara all’utilizzo di un nuovo super-antibiotico di ultima generazione, attualmente non ancora in commercio in Italia. La Regione Lombardia ha richiesto l’acquisto di questo farmaco per trattare i feriti ricoverati all’ospedale Niguarda, offrendo una possibile soluzione innovativa per le infezioni difficili da curare. In questo articolo, spiegheremo come funziona e a cosa serve questo antibiotico.

Un antibiotico di ultima generazione, non ancora in commercio in Italia, ma in arrivo in Regione Lombardia, dove l’Amministrazione ne ha fatto richiesta per curare i feriti di Crans-Montana, ricoverati presso l’ospedale di Niguarda. È un mix di due potenti farmaci, che sarà fondamentale per il trattamento dei ragazzi che hanno riportato gravi ustioni nell’incendio di Capodanno, presso il locale Le Constellation. Ad annunciarne l’arrivo è stato è stato Guido Bertolaso, assessore regionale lombardo al Welfare. Cos’è il nuovo antibiotico di ultima generazione. “Come evidenziato fin dalle prime ore dal team clinico che si sta occupando dei ragazzi feriti a Crans-Montana, i pazienti con gravi ustioni sono estremamente esposti al rischio di infezioni, in particolare all’apparato respiratorio quando questo risulta interessato dall’ inalazione di fumi ”, ha spiegato Bertolaso, che ha chiarito di cosa si tratta: “Gli specialisti hanno individuato la necessità di ricorrere a un antibiotico di ultima generazione che associa sulbactam e durlobactam, una terapia altamente specialistica e non di uso comune”. 🔗 Leggi su Dilei.it

