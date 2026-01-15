Super antibiotico per feriti Crans-Montana Bassetti | Mix di 2 potenti inibitori

Bassetti annuncia un nuovo antibiotico di ultima generazione, sviluppato come super farmaco per i feriti di Crans-Montana. Si tratta di un mix di due potenti inibitori, ancora non disponibile sul mercato italiano, che sarà utilizzato dal team medico per il trattamento dei pazienti. La soluzione rappresenta un passo avanti nella lotta alle infezioni gravi, offrendo nuove possibilità terapeutiche in situazioni di emergenza.

(Adnkronos) – L'antibiotico di ultima generazione che sarà usato dal team che si sta occupando dei feriti della tragedia di Crans-Montana ricoverati in Lombardia "non è ancora in commercio in Italia. Mette insieme due potentissimi inibitori (sulbactam e durlobactam) delle carbapenemasi che vengono prodotte dall'acinetobacter resistente. Questo ceppo – per cui è stato richiesto questo .

