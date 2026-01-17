Il silenzio sull’Iran uccide | il discorso di Masih Alinejad all' Onu contro Guterres

Il silenzio internazionale sull’Iran può avere conseguenze gravi. Masih Alinejad, attivista e voce della società civile iraniana, ha sottolineato l’importanza di ascoltare le istanze di chi si oppone alle repressioni nel suo paese. Nel suo intervento all’ONU, ha evidenziato la necessità di un’attenzione concreta e condivisa per tutelare i diritti umani e creare un reale cambiamento, evitando che il silenzio contribuisca a perpetuare violazioni e ingiustizie.

Mi chiamo Masih Alinejad. Sono una donna iraniana. Signor presidente, membri del Consiglio, sono onorata di essere stata invitata dagli Stati Uniti a testimoniare davanti al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Sono qui oggi per avvertirvi a nome di milioni di iraniani. Ciò che serve ora per portare davanti alla giustizia coloro che hanno ordinato il massacro in Iran è un’azione reale e concreta contro un regime che non comprende il linguaggio della diplomazia. Le Nazioni Unite non sono riuscite a rispondere con l’urgenza che questo momento richiede. Il Consiglio di sicurezza stesso, il segretario generale stesso non hanno parlato pubblicamente contro il massacro in corso in Iran, hanno fatto soltanto una dichiarazione scritta attraverso il portavoce. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

