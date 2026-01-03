Onu Guterres | ‘cattura di Maduro crea pericoloso precedente’

Il Segretario Generale dell’ONU, Antonio Guterres, ha commentato la recente cattura del presidente venezuelano Nicolás Maduro da parte degli Stati Uniti, sottolineando come questa azione possa creare un precedente pericoloso. Guterres ha evidenziato l’importanza di rispettare il diritto internazionale e ha espresso preoccupazione per le implicazioni di tale operato nel contesto internazionale.

NEW YORK, 03 GEN – Il Segretario Generale dell'Onu Antonio Guterres ha espresso preoccupazione per il fatto che "il diritto internazionale non sia stato rispettato" nella cattura del presidente venezuelano Nicolás Maduro da parte degli Usa. Lo fa sapere il portavoce in una nota. L'operazione americana crea un "pericoloso precedente", secondo Guterres, che ha invitato.

