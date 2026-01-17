Il regime starebbe pianificando un blocco di internet permanente in Iran
Secondo fonti di attivisti per i diritti digitali, l’Iran potrebbe adottare un blocco permanente di Internet, limitando l’accesso online esclusivamente a persone sotto controllo del regime. Questa misura rappresenterebbe un cambiamento significativo nella politica di comunicazione digitale del paese, riducendo drasticamente la libertà di informazione e di espressione dei cittadini. La notizia solleva preoccupazioni sulla tutela dei diritti fondamentali e sulla libertà di comunicazione in Iran.
Secondo diversi attivisti per i diritti digitali, l’ Iran starebbe pianificando di abbandonare definitivamente internet, consentendo la connessione online solo a individui controllati dal regime. “È in corso un piano confidenziale per trasformare l’accesso internazionale a Internet in un privilegio governativo”, si legge in un rapporto di Filterwatch, un’organizzazione che monitora la censura di Internet nel Paese, citando diverse fonti. “I media statali e i portavoce del governo hanno già segnalato che si tratta di un cambiamento permanente, avvertendo che l’accesso illimitato non tornerà dopo il 2026”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
