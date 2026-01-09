Iran dilaga la protesta Il regime taglia internet
In Iran, le proteste contro il regime continuano a coinvolgere diverse città, portando a barricate, arresti e perdite umane. Il governo ha risposto con il taglio temporaneo di internet, limitando l'accesso alle comunicazioni e all’informazione. La situazione resta tesa, mentre la popolazione manifesta il suo dissenso e la richiesta di cambiamento.
Proseguono in Iran le proteste contro il regime: barricate, arresti e vittime durante le manifestazioni che continuano a infiammare il Paese. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Leggi anche: Il regime blocca internet, ma le proteste in Iran non si fermano
Leggi anche: L’Iran spegne internet e prepara la repressione: ma così il regime accelera solo la propria fine
Iran, dilaga la protesta. E gli USA parlano col figlio dello Shah; In Iran dilaga la protesta nonostante il blackout di Internet. La tv di Stato: “Ci sono vittime; Iran, dilaga la protesta: blackout di Internet in tutto il Paese. E Trump torna a minacciare: «Non toccate i manifestanti»; Scioperi e cortei, dilaga la protesta in Iran: «Morte a Khamenei». La polizia spara sulla folla. Gli Usa: «Basta, la gente vuole libertà» - Foto e video.
In Iran dilaga la protesta nonostante il blackout di Internet, ong: almeno 51 morti - Media iraniani: "Incendi e violenze scatenate da agenti terroristi degli Usa e di Israele". msn.com
Iran, proteste contro il regime degli ayatollah. Spari sui manifestanti, morti ed arresti. Pronto il piano di fuga di Khamenei - Iran, proteste contro il regime degli ayatollah. blitzquotidiano.it
Iran, decimo giorno di proteste: 36 morti. Il capo dell’esercito risponde agli Usa e minaccia una “azione preventiva” - Tensione crescente in Iran dove le proteste si estendono a 92 città. ilfattoquotidiano.it
Iran, dilaga la protesta. Il regime taglia internet
Questo video parlano da soli, guardate In Iran dilaga la protesta, roghi e slogan: ecco i video (censurati dal regime) x.com
Non è più un rumore, è un boato che si propaga di quartiere in quartiere, che sfida la notte e le sirene della repressione. Al dodicesimo giorno, dilaga la protesta degli iraniani contro il regime degli ayatollah: decine di migliaia di donne e uomini, con il pugno al - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.