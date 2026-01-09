Iran dilaga la protesta Il regime taglia internet

In Iran, le proteste contro il regime continuano a coinvolgere diverse città, portando a barricate, arresti e perdite umane. Il governo ha risposto con il taglio temporaneo di internet, limitando l'accesso alle comunicazioni e all’informazione. La situazione resta tesa, mentre la popolazione manifesta il suo dissenso e la richiesta di cambiamento.

Proseguono in Iran le proteste contro il regime: barricate, arresti e vittime durante le manifestazioni che continuano a infiammare il Paese.

Iran, proteste contro il regime degli ayatollah. Spari sui manifestanti, morti ed arresti. Pronto il piano di fuga di Khamenei - Iran, proteste contro il regime degli ayatollah. blitzquotidiano.it

Iran, decimo giorno di proteste: 36 morti. Il capo dell’esercito risponde agli Usa e minaccia una “azione preventiva” - Tensione crescente in Iran dove le proteste si estendono a 92 città. ilfattoquotidiano.it

Iran, dilaga la protesta. Il regime taglia internet

Questo video parlano da soli, guardate In Iran dilaga la protesta, roghi e slogan: ecco i video (censurati dal regime) x.com

Non è più un rumore, è un boato che si propaga di quartiere in quartiere, che sfida la notte e le sirene della repressione. Al dodicesimo giorno, dilaga la protesta degli iraniani contro il regime degli ayatollah: decine di migliaia di donne e uomini, con il pugno al - facebook.com facebook

