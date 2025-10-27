H anno perso, senza mezzi termini. Eppure hanno vinto, per il solo fatto di avere partecipato. Le giocatrici della nazionale femminile di calcio dell’Afghanistan hanno giocato contro il Ciad (che ha vinto 6 a 1) in un torneo organizzato dalla FIFA in Marocco domenica, ma la partita in sé ha rappresentato una vittoria. Private della possibilità di praticare lo sport che amano in patria, si sono riprese il diritto di farlo, in nome del loro Paese. Le donne afghane all’estero cantano contro la follia della legge talebana X Anche la nazionale del Ciad, come quella dell’Afghanistan, ha avuto grandi problemi negli ultimi anni, tanto che nemmeno è inclusa nella classifica mondiale delle nazionali femminili. 🔗 Leggi su Iodonna.it

La Afghan Women United è composta da ragazze che hanno dovuto lasciare il loro Paese per potere giocare. Dal loro esilio, hanno continuato ad allenarsi, con il sogno di ricostituire una nazionale. Il sogno si è avverato