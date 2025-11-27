Mi hanno sparato Il proiettile è entrato nella mia schiena ma è uscito senza causare grossi danni | la storia choc della pallavolista Julia Rocha Marques de Azevedo

Ilfattoquotidiano.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Ieri sera sono rinata! Ho vissuto qualcosa che non avrei mai immaginato di passare: mi hanno sparato”. Comincia così un lungo post Instagram di Julia Rocha Marques de Azevedo, pallavolista brasiliana che gioca con il Tijuca Tennis Club di Rio de Janeiro. La pallavolista era in auto con il papà, quando a loro si è avvicinata una banda di malviventi, che armati hanno sparato contro la portiera del veicolo per rapinarli. Tre i colpi partiti dalle armi dei rapinatori: due hanno colpito l’auto, il terzo ha perforato il bagagliaio della Honda Civic e poi ha trapassato la schiena della giocatrice. “Prima di tutto voglio tranquillizzare tutti, sto bene. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

mi hanno sparato il proiettile 232 entrato nella mia schiena ma 232 uscito senza causare grossi danni la storia choc della pallavolista julia rocha marques de azevedo

© Ilfattoquotidiano.it - “Mi hanno sparato. Il proiettile è entrato nella mia schiena ma è uscito senza causare grossi danni”: la storia choc della pallavolista Julia Rocha Marques de Azevedo

Altri contenuti sullo stesso argomento

Come hanno fatto dei meme a finire sul proiettile che ha colpito Charlie Kirk - Il 10 settembre un proiettile colpisce al collo Charlie Kirk, attivista conservatore, durante un evento pubblico alla Valley University, nello Stato dello Utah. Segnala fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Hanno Sparato Proiettile 232