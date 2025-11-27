Mi hanno sparato Il proiettile è entrato nella mia schiena ma è uscito senza causare grossi danni | la storia choc della pallavolista Julia Rocha Marques de Azevedo
"Ieri sera sono rinata! Ho vissuto qualcosa che non avrei mai immaginato di passare: mi hanno sparato". Comincia così un lungo post Instagram di Julia Rocha Marques de Azevedo, pallavolista brasiliana che gioca con il Tijuca Tennis Club di Rio de Janeiro. La pallavolista era in auto con il papà, quando a loro si è avvicinata una banda di malviventi, che armati hanno sparato contro la portiera del veicolo per rapinarli. Tre i colpi partiti dalle armi dei rapinatori: due hanno colpito l'auto, il terzo ha perforato il bagagliaio della Honda Civic e poi ha trapassato la schiena della giocatrice. "Prima di tutto voglio tranquillizzare tutti, sto bene.
