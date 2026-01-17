Il presidente dell' Ars Galvagno a giudizio il 4 maggio | Chiarezza subito

Il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, sarà giudicato a Palermo il 4 maggio, dopo aver richiesto il giudizio immediato. Le accuse a suo carico includono corruzione e peculato. Questa decisione permette di evitare l’udienza preliminare, portando direttamente al processo. La vicenda si inserisce in un contesto di attenzione sulla trasparenza e sulla legalità nell'attività politica regionale.

L'imputato ha chiesto e ottenuto il rito immediato e dunque non dovrà affrontare l’udienza preliminare, in programma per mercoledì prossimo, ma sarà direttamente processato dal collegio con accuse che vanno dalla corruzione al peculato, dal falso alla truffa Il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno, sarà giudicato in tribunale a Palermo, a partire dal 4 maggio: lo stesso imputato ha chiesto e ottenuto il giudizio immediato e dunque non dovrà affrontare l’udienza preliminare, in programma per mercoledì prossimo davanti al Gup, ma sarà direttamente processato dal collegio con accuse che vanno dalla corruzione al peculato, dal falso alla truffa. 🔗 Leggi su Feedpress.me

