Sicilia il presidente dell’Ars Galvagno chiede il giudizio immediato | fissata l’udienza a Palermo per il 4 maggio

Da dayitalianews.com 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, ha richiesto il giudizio immediato nell’ambito di un procedimento per corruzione, peculato e falso ideologico. L’udienza è stata fissata a Palermo per il 4 maggio, consentendo di saltare l’udienza preliminare e passare direttamente a processo. La decisione si inserisce nel contesto delle indagini della Procura di Palermo, che coinvolgono il presidente dell’Assemblea regionale siciliana.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La richiesta di giudizio immediato del presidente dell’Ars. Il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno, indagato dalla Procura di Palermo per corruzione, peculato e falso ideologico, ha scelto di affrontare il procedimento con il giudizio immediato, una modalità che consente di evitare l’udienza preliminare e di andare direttamente a processo. La decisione della Procura e i tempi del procedimento. I pubblici ministeri avevano già avanzato la richiesta di rinvio a giudizio lo scorso 2 dicembre. Con l’istanza presentata dalla difesa, il procedimento entra ora in una fase più rapida, con l’obiettivo dichiarato di fare chiarezza nel minor tempo possibile. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

sicilia il presidente dell8217ars galvagno chiede il giudizio immediato fissata l8217udienza a palermo per il 4 maggio

© Dayitalianews.com - Sicilia, il presidente dell’Ars, Galvagno chiede il giudizio immediato: fissata l’udienza a Palermo per il 4 maggio

Leggi anche: Corruzione all'Ars, fissata l'udienza preliminare per il presidente Galvagno

Leggi anche: Corruzione all'Ars, fissata l'udienza preliminare per il presidente Galvagno

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

ANCI Sicilia incontra con il presidente Galvagno. Focus sui Liberi Consorzi Comunali - Proseguono gli incontri istituzionali richiesti da ANCI Sicilia e deliberati dal Direttivo dell’associazione. ansa.it

MSNA, Presidente ANCI Sicilia ai Ministri Giorgetti e Piantedosi: “Taglio dei fondi insostenibile" - “Manifestiamo la forte preoccupazione dei Comuni siciliani in merito alle recenti decisioni che prevedono un drastico ridimensionamento dei fondi statali destinati all’accoglienza dei minori stranieri ... ansa.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.