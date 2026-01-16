Sicilia il presidente dell’Ars Galvagno chiede il giudizio immediato | fissata l’udienza a Palermo per il 4 maggio

Il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, ha richiesto il giudizio immediato nell’ambito di un procedimento per corruzione, peculato e falso ideologico. L’udienza è stata fissata a Palermo per il 4 maggio, consentendo di saltare l’udienza preliminare e passare direttamente a processo. La decisione si inserisce nel contesto delle indagini della Procura di Palermo, che coinvolgono il presidente dell’Assemblea regionale siciliana.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La richiesta di giudizio immediato del presidente dell’Ars. Il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno, indagato dalla Procura di Palermo per corruzione, peculato e falso ideologico, ha scelto di affrontare il procedimento con il giudizio immediato, una modalità che consente di evitare l’udienza preliminare e di andare direttamente a processo. La decisione della Procura e i tempi del procedimento. I pubblici ministeri avevano già avanzato la richiesta di rinvio a giudizio lo scorso 2 dicembre. Con l’istanza presentata dalla difesa, il procedimento entra ora in una fase più rapida, con l’obiettivo dichiarato di fare chiarezza nel minor tempo possibile. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Sicilia, il presidente dell’Ars, Galvagno chiede il giudizio immediato: fissata l’udienza a Palermo per il 4 maggio Leggi anche: Corruzione all'Ars, fissata l'udienza preliminare per il presidente Galvagno Leggi anche: Corruzione all'Ars, fissata l'udienza preliminare per il presidente Galvagno Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. ANCI Sicilia incontra con il presidente Galvagno. Focus sui Liberi Consorzi Comunali - Proseguono gli incontri istituzionali richiesti da ANCI Sicilia e deliberati dal Direttivo dell’associazione. ansa.it MSNA, Presidente ANCI Sicilia ai Ministri Giorgetti e Piantedosi: “Taglio dei fondi insostenibile" - “Manifestiamo la forte preoccupazione dei Comuni siciliani in merito alle recenti decisioni che prevedono un drastico ridimensionamento dei fondi statali destinati all’accoglienza dei minori stranieri ... ansa.it Capitale dell’Arte, presidente Ars: ”Gibellina simbolo della rinascita della Sicilia” - facebook.com facebook Parlamento Sicilia sarà parte civile in eventuale processo al presidente. Consiglio vota a favore; Dipasquale (Pd), Galvagno rispetta ruolo Assemblea #ANSA x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.