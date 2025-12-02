Chiesto il rinvio a giudizio per il presidente dell' Ars Gaetano Galvagno

La Procura di Palermo ha chiesto il rinvio a giudizio del presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno e di altre 5 persone tra cui l' ex portavoce del politico, Sabrina De Capitani, e l'imprenditrice Caterina Cannariato. Galvagno è accusato di corruzione, peculato, truffa e. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

