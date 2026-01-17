Il ’Premio Stampa’ a Telestense | Da 50 anni con professionalità presidio dell’informazione a rischio

Da ilrestodelcarlino.it 17 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Premio Stampa Ferrara 2026 è stato conferito a Telestense, testata con cinquant’anni di esperienza nel presidio dell’informazione locale. L’assegnazione, promossa dall’Associazione Stampa Ferrara, riconosce il ruolo di questa storica emittente nel territorio, ora minacciato dalla difficile situazione del settore televisivo locale. Un segnale di valorizzazione e tutela di un patrimonio giornalistico che rappresenta un punto di riferimento per la comunità ferrarese.

Il Premio Stampa Ferrara 2026 è stato assegnato a Telestense. Un riconoscimento da parte dell’ Associazione Stampa Ferrara all’attività di informazione e intrattenimento svolta in cinquant’anni dagli addetti della storica tv ferrarese, che ora purtroppo sta rischiando seriamente di scomparire dal panorama delle televisioni locali. Intanto ieri, l’editore ha comunicato che entro gennaio sarà risolta la crisi. L’assegnazione del Premio Stampa Ferrara 2026 a giornalisti, operatori e tecnici di Telestense è stata decisa dall’assemblea degli iscritti ad Assostampa Ferrara. L’assemblea di Assostampa ha poi deciso di presentare l’assegnazione del Premio Stampa 2026 con una iniziativa che si è tenuta nella mattinata di ieri, negli spazi pubblici davanti alla sede dell’emittente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

il 8217premio stampa8217 a telestense da 50 anni con professionalit224 presidio dell8217informazione a rischio

© Ilrestodelcarlino.it - Il ’Premio Stampa’ a Telestense: "Da 50 anni con professionalità, presidio dell’informazione a rischio"

Leggi anche: Premio Stampa Ferrara 2026 a Telestense: riconoscimento a 50 anni di informazione locale

Leggi anche: I dipendenti dell’Azienda Ospedaliera in stato di agitazione: «A rischio operatività dei servizi e professionalità»

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.