I dipendenti dell’Azienda Ospedaliera in stato di agitazione | A rischio operatività dei servizi e professionalità

Stamattina, giovedì 11 dicembre, si è svolta un’assemblea sindacale dei dipendenti dell’Azienda Ospedaliera di Padova, in stato di agitazione. La giornata ha evidenziato preoccupazioni riguardo alla possibile compromissione dell’operatività dei servizi e della professionalità del personale, sollevando questioni importanti sul futuro dell’ospedale e delle sue attività.

Stamane, giovedì 11 dicembre, si è tenuta l’assemblea sindacale dei dipendenti dell’Azienda Ospedaliera di Padova. L'iniziativa ha visto la partecipazione di 250 lavoratrici e lavoratori, inclusi coloro che si sono collegati in remoto, che hanno ascoltato e discusso con i relatori Alessandra. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

L'azienda ha informato oggi i dipendenti in merito alla portata prevista dei tagli. Il direttore del gruppo, Fabian Rupprecht, aveva già annunciato che la fusione avrebbe comportato uno stralcio dei doppioni - facebook.com Vai su Facebook

A Guidonia una azienda ha offerto una crociera a dipendenti e famiglie, come gesto di riconoscimento e occasione di team building. Scopri di più nel nostro articolo, link: mezzopieno.org/2025/guidonia-… #mezzopieno #buonenotizie #buonenotiziedalmond Vai su X

I dipendenti dell’Azienda Ospedaliera: «A rischio operatività dei servizi e professionalità» - Fp Cgil Padova e Uil Fpl Padova: «Inviata la richiesta di un incontro con la Direzione». Riporta padovaoggi.it

Truffa all'ospedale di Cosenza, sequestrati beni a 2 dipendenti - La Guardia di finanza del Comando provinciale di Cosenza ha sequestrato beni per 68mila euro a due dipendenti dell'Azienda ospedaliera di Cosenza accusati di truffa aggravata ai danni dello Stato. Come scrive ansa.it