Il Portale Antenati | online milioni di documenti per ricostruire la propria storia familiare migliaia di fonti anche su Terni

Il “Portale Antenati” offre accesso online a milioni di documenti storici italiani, facilitando la ricostruzione delle storie familiari. Con migliaia di fonti, anche su Terni, rappresenta uno strumento utile per appassionati, ricercatori e cittadini interessati a conoscere e condividere la propria storia genealogica in modo semplice e affidabile.

All’interno del sito è possibile consultare le immagini digitalizzate degli atti di nascita, matrimonio e morte, a partire dagli inizi dell'Ottocento, con alcuni Archivi che presentano anche documentazione del XVIII secolo Online il “Portale Antenati” che rende sempre più accessibile il patrimonio archivistico italiano, permettendo a cittadini, studiosi e italo-discendenti di riscoprire e condividere la memoria collettiva. Attraverso questa piattaforma gratuita, il Ministero della Cultura mette online quasi 155 milioni di documenti dello Stato civile conservati negli Archivi di Stato, frutto di un progetto di digitalizzazione avviato nel 2011. 🔗 Leggi su Ternitoday.it Leggi anche: L’album di famiglia degli italiani online col portale “Antenati”, il progetto del Mic che digitalizza gli Archivio di Stato Leggi anche: La storia del primo bacio, scambiato dai nostri antenati primati già 20 milioni di anni fa Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Ricostruire le proprie origini italiane: online il portale Antenati; Nel Portale Antenati oltre 150 milioni di documenti conservati negli Archivi di Stato; Il Portale Antenati: La Nuova Frontiera Digitale della Memoria Storica Italiana; L’album di famiglia degli italiani online col portale Antenati il progetto del Mic che digitalizza gli Archivio di Stato. 150 uomini e 1 donna… | True crime italiano | Documentari sul crimine L’album di famiglia degli italiani online col portale “Antenati”, il progetto del Mic che digitalizza gli Archivio di Stato- - facebook.com facebook L’album di famiglia degli italiani online col portale “Antenati”, il progetto del Mic che digitalizza gli Archivio di Stato x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.