L’album di famiglia degli italiani online col portale Antenati il progetto del Mic che digitalizza gli Archivio di Stato

Da secoloditalia.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il portale “Antenati”, progetto del Ministero della Cultura, digitalizza quasi 155 milioni di documenti degli Archivi di Stato italiani. Un patrimonio accessibile online che permette a cittadini, ricercatori e italo-discendenti di esplorare e condividere la propria storia familiare. Questa iniziativa rende la memoria collettiva più vicina e fruibile, contribuendo alla valorizzazione delle radici e della cultura italiana in modo gratuito e aperto a tutti.

Un patrimonio che diventa sempre più accessibile a tutti e che permette di conoscere e condividere la memoria collettiva: con il portale Antenati il Ministero della Cultura mette online quasi 155 milioni di documenti conservati negli Archivi di Stato, offrendo a cittadini, studiosi e italo-discendenti nel mondo uno strumento gratuito per riscoprire le proprie radici e, allo stesso tempo, valorizzare una delle più grandi ricchezze culturali del Paese. Il Portale Antenati è la piattaforma digitale attraverso cui il ministero della Cultura, che fa capo ad Alessandro Giuli, rende consultabili i registri dello Stato civile conservati negli Archivi di Stato italiani, frutto di un ampio progetto di digitalizzazione e valorizzazione del patrimonio archivistico nazionale, iniziato nel 2011 e che ancora oggi riveste un ruolo primario nell’ambito delle politiche di accesso e promozione dei beni culturali. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

