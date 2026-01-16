L’album di famiglia degli italiani online col portale Antenati il progetto del Mic che digitalizza gli Archivio di Stato

Il portale “Antenati”, progetto del Ministero della Cultura, digitalizza quasi 155 milioni di documenti degli Archivi di Stato italiani. Un patrimonio accessibile online che permette a cittadini, ricercatori e italo-discendenti di esplorare e condividere la propria storia familiare. Questa iniziativa rende la memoria collettiva più vicina e fruibile, contribuendo alla valorizzazione delle radici e della cultura italiana in modo gratuito e aperto a tutti.

Un patrimonio che diventa sempre più accessibile a tutti e che permette di conoscere e condividere la memoria collettiva: con il portale Antenati il Ministero della Cultura mette online quasi 155 milioni di documenti conservati negli Archivi di Stato, offrendo a cittadini, studiosi e italo-discendenti nel mondo uno strumento gratuito per riscoprire le proprie radici e, allo stesso tempo, valorizzare una delle più grandi ricchezze culturali del Paese. Il Portale Antenati è la piattaforma digitale attraverso cui il ministero della Cultura, che fa capo ad Alessandro Giuli, rende consultabili i registri dello Stato civile conservati negli Archivi di Stato italiani, frutto di un ampio progetto di digitalizzazione e valorizzazione del patrimonio archivistico nazionale, iniziato nel 2011 e che ancora oggi riveste un ruolo primario nell’ambito delle politiche di accesso e promozione dei beni culturali. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - L’album di famiglia degli italiani online col portale “Antenati”, il progetto del Mic che digitalizza gli Archivio di Stato Leggi anche: Sironi, al via il progetto di un museo e di un archivio di inediti a cura del Mic e della Quadriennale Leggi anche: Prenotazioni online per il ritiro degli ingombranti: attivo il nuovo portale Amiu La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. poi sfogli un pò di album di famiglia e mi riappare lui Stefano Pace ... ciao eterno ragazzo - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.