Il Piccolo Principe in scena presso il salone polifunzionale Giovanni Paolo II di San Demetrio | l' appuntamento

Il salone Giovanni Paolo II di San Demetrio ospita lo spettacolo teatrale

I giovani attori danno appuntamento al pubblico il 23 e il 24 gennaio alle 20.30, per entusiasmare grandi e piccini e lanciare messaggi positivi attraverso il talento dei ragazzi che hanno preso parte al laboratorio teatrale aperto a tutti gli interessati Tutto pronto, presso il salone polifunzionale Giovanni Paolo II della Parrocchia San Demetrio, per "Il Piccolo Principe" che sarà interpretato dalla compagnia teatrale "Futuro in scena", per la regia di Francesco Sica, con le luci di Attilio Barrella e costumi a cura di Benedetta Bove. I giovani attori, infatti, danno appuntamento al pubblico il 23 e il 24 gennaio alle 20.

