Quando Giovanni Paolo II portò il mondo a Scampia | presentazione del nuovo volume presso la Parrocchia Maria Santissima del Buon Rimedio

La Parrocchia Maria Santissima del Buon Rimedio di Scampia è lieta di annunciare l’evento di grande valore simbolico e storico: la presentazione del volume “Quando Giovanni Paolo II portò il mondo a Scampia – Storia dell’incontro tra un Santo e la periferia”, scritto dal giornalista Massimo Iaquinangelo e dal parroco e decano, don Alessandro Gargiulo. . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

