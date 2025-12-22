Gli ho affidato il mio cammino | Meloni inaugura il museo di San Giovanni Paolo II | Scrigno di spiritualità
“Ha toccato la mia vita, gli ho affidato il mio cammino”. Visita densa di emozioni quella della premier Meloni che ha inaugurato il museo dedicato a San Giovanni Paolo II a Roma. La premier ha visitato il Pontificio Collegio Polacco che ospita la Casa Museo dedicata a Papa Wojtyla. La Casa Museo, da lunedì aperta al pubblico ad ingresso gratuito, è stata realizzata anche grazie al contributo della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell’ambito delle iniziative legate al Giubileo. I soggiorni romani di Papa Wojtyla. Il Pontificio Collegio Polacco è particolarmente legato alla figura di Wojtyla, che vi ha soggiornato ripetutamente durante le sue visite a Roma, prima dell’elezione al Soglio di Pietro. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Meloni alla casa museo dedicata a Wojtyla: "A lui ho affidato mio cammino" - Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha visitato il Pontificio Collegio Polacco di Roma che ospita la Casa Museo dedicata a San Giovanni Paolo ... iltempo.it
