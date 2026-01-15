Il Parco Adda Nord si prepara al nuovo anno con un focus su cultura, turismo e agricoltura. La Comunità del Parco ha approvato un piano triennale che valorizza la tutela ambientale, le attività culturali e il patrimonio agricolo, mirando a rafforzare lo sviluppo sostenibile del territorio. Questo impegno si traduce in progetti concreti, volti a promuovere la crescita e la valorizzazione delle risorse locali nel rispetto delle caratteristiche storiche e ambientali del parco.

I numeri dell’anno che inizia e i progetti del prossimo triennio, approvati dalla Comunità del Parco Adda Nord, riunitasi l’altro pomeriggio a Villa Gina, nel bilancio e documento unico di programmazione: in cima alla lista, progetti di tutela, attività culturali, turismo, storia del territorio e rilancio del patrimonio agricolo. È stato il presidente Giorgio Monti a presentare faldoni e cifre ai sindaci: "Il nostro è un bilancio prudente e realistico. Ci ripromettiamo di aggiornare e implementare grazie, soprattutto, a finanziamenti da bandi, cui abbiamo fatto accesso e cui continueremo ad accedere per progetti specifici". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il Parco Adda Nord che verrà: "Puntiamo su cultura, turismo e rilancio dell’agricoltura"

Parco Adda Nord, approvato il nuovo Ptc: l’ultimo risaliva al dicembre del 2000Parco Adda Nord, approvato il nuovo Ptc: l’ultimo risaliva al dicembre del 2000Parco Adda ... - Il Parco Adda Nord ha finalmente un nuovo Ptc, in quella che può essere considerata una data storica per l’ente presieduto da Francesca Rota: l’ultimo Piano Territoriale di ... bergamonews.it

Parco Adda Nord: in arrivo due calendari dedicati all’avifauna locale - Ci sarà quello classico da tavolo che nei prossimi giorni verrà consegnato, per la distribuzione ai cittadini, in tutti e 35 i Comuni che ... msn.com

Parco Adda Nord a caccia di fondi. La priorità è il restyling di Villa Gina - Una variazione di bilancio per recepire finanziamenti, contributi e somme da bandi e poi l’aggiornamento dei numeri: revisione di fine anno per il triennale delle opere pubbliche del Parco Adda Nord, ... msn.com

Calolziocorte, arrestato pusher nigeriano L’operazione è avvenuta sabato pomeriggio, nell’ambito dei controlli antidroga effettuati nella zona del Parco Adda, dove era stata segnalata la presenza di nord africani dediti allo spaccio di stupefacenti #laprovinciau facebook