Il Leoncavallo il centro sociale Lambretta e altri occupano in via temporanea un' ex scuola

Il Leoncavallo, il centro sociale Lambretta e altre realtà milanesi hanno temporaneamente occupato l’ex scuola elementare di via Vallarsa 19, sede di un’assemblea cittadina. Questa iniziativa mira a promuovere uno spazio di discussione e partecipazione per la comunità locale, riqualificando un edificio dismesso e favorendo momenti di confronto pubblico.

Si tratta di un’azione temporanea, che durerà fino fino a questa sera (sabato). Era stata annunciata già ieri, venerdì. L’obiettivo è “aprire un dialogo diretto con tutte le persone che sono scese in piazza lo scorso autunno, per il diritto alla città, per difendere gli spazi sociali, contro la violenza di genere, contro la guerra e contro il genocidio del popolo Palestinese ad opera di Israele". Gli occupanti l’hanno definita una "Temporary Autonomous Zone", cioè uno strumento "spesso utilizzato da chi protesta per liberare spazi e rimetterli a disposizione delle comunità". Sono in programma tavoli di lavoro per confrontarsi e "per rispondere alla domanda: 'Questa città di chi pensiamo che sia?'". 🔗 Leggi su Milanotoday.it

