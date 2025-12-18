Sgomberato il centro sociale Askatasuna a Torino il Leoncavallo | Come a Milano una decisione imposta al territorio

Lo sgombero del centro sociale Askatasuna a Torino segna un'altra tappa nella serie di azioni che colpiscono spazi di aggregazione e cultura. Come già avvenuto a Milano, anche questa volta la decisione appare come un'imposizione che diventa simbolo di una tensione tra istituzioni e territorio. Un gesto che solleva riflessioni sulla gestione degli spazi autogestiti e sui modi di resistenza e solidarietà che ancora resistono nel nostro paese.

Milano, 18 dicembre 2025 – Un messaggio di "solidarietà" al centro sociale Askatasuna di Torino, che è stato sgomberato all'alba. È quello che ha scritto e pubblicato Il Leoncavallo di Milano sulle sue pagine social proprio oggi. “Solidarietà incondizionata alle compagne e ai compagni dell'Askatasuna di Torino - si legge sul profilo Facebook del centro sociale milanese, che ha subito lo sgombero dalla sua storica sede lo scorso agosto -. L'azione militare organizzata, e rivendicata, dal ministro dell'interno Piantedosi ha il chiaro intento di attaccare il centro sociale e mettere i piedi in dinamiche local i”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

