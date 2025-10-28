(LaPresse) – “Credo si debbano tenere aperte tutte le vie e che se trovassero un accordo con la famiglia Cabassi sarebbe veramente l’ideale. Noi su quello non possiamo intervenire mentre quello che possiamo fare e che stiamo cercando di fare è mettere a disposizione un’altra area da mettere a bando. Bene che partecipino, è chiaro che niente è semplice ma spero che, in una soluzione o nell’altra, il Leoncavallo possa anzi deve continuare ad andare avanti essendo un grande valore, politico e sociale e per tanti giovani che trovano una loro dimensione”. Così il sindaco di Milano, Beppe Sala, a margine della cerimonia di inaugurazione del nuovo mercato comunale di via Rombon 34 rispondendo a una domanda sul bando per una nuova sede per il centro sociale in via San Dionigi, zona Porto di Mare. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Leoncavallo, Sala: "Bene centro sociale partecipi a bando"