L'oro della Banca d'Italia è del popolo italiano | alla fine la legge entra in Manovra cosa cambia

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo intense settimane di discussioni, la commissione Bilancio del Senato ha approvato un emendamento che sancisce come l'oro della Banca d'Italia

Immagine generica

Dopo settimane di dibattito, la commissione Bilancio del Senato ha approvato l'emendamento alla manovra 2026 che afferma che l'oro della Banca d'Italia "appartiene al popolo italiano". Una misura-bandiera su cui Fratelli d'Italia ha insistito molto, anche se nella sostanza non avrà nessun effetto concreto immediato per i cittadini. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: L’Italia dovrà giocare “l’amichevole della vergogna” se perderà con l’Irlanda del Nord nei playoff

Leggi anche: Scomparsa Orlandi, chi è il regista individuato dall’appunto di Emanuela e cosa c’entra la pista dei “cinematografari”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Quanto vale l'oro di Bankitalia e dove è detenuto; Oro della Banca d'Italia, il governo aggiunge al testo il rispetto dei Trattati Ue; Armi di distrazione | L’inutile emendamento della destra sull’oro della Banca d’Italia; Giorgetti a Lagarde: l'oro è nelle disponibilità della Banca d'Italia.

oro banca d italiaQuanto vale l'oro di Bankitalia e dove è detenuto - L'oro detenuto dalla Banca d'Italia nei suoi forzieri sotterranei e in altri paesi (il 43% è negli Stati Uniti) "è proprietà dell'Istituto" ed "è parte integrante delle sue riserve i n virtù del ... ansa.it

oro banca d italiaManovra, ok all'emendamento sulle riserve auree: l'oro di Bankitalia appartiene al popolo italiano - Via libera dalla Commissione Bilancio del Senato all'emendamento alla Manovra, proposto da Fratelli d’Italia, che attribuisce la ... msn.com

oro banca d italiaManovra, via libera all’emendamento sull’oro di Bankitalia: le riserve auree appartengono al popolo italiano - L’annuncio del senatore della Lega, Claudio Borghi, a margine dei lavori sul ddl Bilancio: «Penso che sia una delle cose più importanti fatte in questa manovra» ... milanofinanza.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.