L'oro della Banca d'Italia è del popolo italiano | alla fine la legge entra in Manovra cosa cambia
Dopo intense settimane di discussioni, la commissione Bilancio del Senato ha approvato un emendamento che sancisce come l'oro della Banca d'Italia
Dopo settimane di dibattito, la commissione Bilancio del Senato ha approvato l'emendamento alla manovra 2026 che afferma che l'oro della Banca d'Italia "appartiene al popolo italiano". Una misura-bandiera su cui Fratelli d'Italia ha insistito molto, anche se nella sostanza non avrà nessun effetto concreto immediato per i cittadini. 🔗 Leggi su Fanpage.it
