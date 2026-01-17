il cordoglio della juve innesca la bufera sui social

La Juventus ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina. Tuttavia, questa comunicazione ha suscitato reazioni contrastanti sui social, alimentando una discussione tra tifosi delle due squadre. La vicenda evidenzia come, anche in momenti di cordoglio, le rivalità sportive possano generare dibattiti e divisioni online.

AGI - Un messaggio di cordoglio della Juventus per la morte del patron viola Rocco Commisso ha scatenato una polemica sui social tra i tifosi della Fiorentina e della Vecchia Signora, divisi da un'accesa rivalità che non si ferma neppure davanti alla morte del dirigente italo-americano che peraltro aveva spesso punzecchiato i bianconeri. Il cordoglio della Juve . "In questo momento di grande dolore, esprimiamo le più sentite condoglianze alla famiglia Commisso e alla Fiorentina ", ha scritto la Juve sull'account del club viola su Instagram. "C’è chi si presenta in Curva con le sciarpe del Liverpool e chi va al funerale del loro capitano (Davide Astori, ndr) e lascia questi messaggi", ha scritto un tifoso bianconero rivendicando una superiorità rispetto agli ultrà viola che esposero striscioni inneggianti alle vittime dell'Heysel. 🔗 Leggi su Agi.it

