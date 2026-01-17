Il cordoglio della Juve innesca la bufera sui social

Da agi.it 17 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina. Tuttavia, questa comunicazione ha suscitato reazioni contrastanti sui social, alimentando una discussione tra tifosi delle due squadre. La vicenda evidenzia come, anche in momenti di cordoglio, le rivalità sportive possano generare dibattiti e divisioni online.

AGI - Un messaggio di  cordoglio della Juventus  per la  morte del patron viola Rocco Commisso  ha scatenato una  polemica sui social  tra i  tifosi della Fiorentina  e della  Vecchia Signora, divisi da un'accesa  rivalità  che non si ferma neppure davanti alla morte del dirigente italo-americano che peraltro aveva spesso punzecchiato i bianconeri. Il cordoglio della Juve . "In questo momento di grande dolore, esprimiamo le più sentite  condoglianze alla famiglia Commisso e alla Fiorentina ", ha scritto la Juve sull'account del club viola su Instagram. "C’è chi si presenta in Curva con le sciarpe del Liverpool e chi va al  funerale del loro capitano (Davide Astori, ndr) e lascia questi messaggi", ha scritto un  tifoso bianconero  rivendicando una  superiorità  rispetto agli  ultrà viola  che esposero striscioni inneggianti alle vittime dell'Heysel. 🔗 Leggi su Agi.it

il cordoglio della juve innesca la bufera sui social

© Agi.it - Il cordoglio della Juve innesca la bufera sui social

Leggi anche: Tragedia Crans Montana, il cordoglio della Juve per le vittime: il post pubblicato sui social – FOTO

Leggi anche: Tragedia Crans Montana, il cordoglio della Juve per le vittime: il messaggio di vicinanza del club bianconero sui social – FOTO

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

cordoglio juve innesca buferaMorte Commisso: il messaggio della Juventus scatena la bufera sul web, la curva Fiesole tace - Il club bianconero posta le sue condoglianze sul profilo Instagram della società viola: si scatena la baruffa tra opposte fazioni mentre gli ultrà dei gigliati restano in silenzio ... sport.virgilio.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.