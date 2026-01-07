Tragedia Crans Montana il cordoglio della Juve per le vittime | il post pubblicato sui social – FOTO
La Juventus ha espresso il proprio cordoglio alle famiglie delle vittime della tragedia di Crans Montana, attraverso un messaggio pubblicato sui social. La società si unisce al dolore per questa dolorosa perdita e manifesta vicinanza a chi è stato colpito da questo evento. La notizia, condivisa anche tramite una foto, ricorda l’importanza di solidarietà e rispetto in momenti di grande sofferenza.
Tragedia Crans Montana, la Juventus attraverso un messaggio pubblicato su X ha espresso il proprio cordoglio alle famiglie. Ad una settimana dalla tragedia che ha sconvolto l’intero mondo, sono iniziati i funerali delle giovani vittime. Saranno lunghi giorni per le famiglie dei 40 ragazzi che hanno perso la vita la notte di Capodanno a Crans Montana. Fra loro anche sei italiani. E la Juventus nella giornata dell’ultimo saluto a cinque dei nostri connazionali ha voluto esprimere il proprio cordoglio con un post: « Nel giorno dell’ultimo saluto alle giovani vittime della tragedia di Crans Montana, la Juventus si unisce al dolore delle famiglie colpite e al cordoglio dell’intero Paese », si legge. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
