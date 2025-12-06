Rebus case di comunità I sindaci | Lavori in ritardo e medici da reperire | come si apre a gennaio?

La nascente Casa di comunità al distretto sanitario di Petritoli viene designata in erogazione di servizio Spoke anziché Hub ed il fatto mette in allerta i sindaci della media valle del Fermano (sponda Aso ed Ete) preoccupati per le sorti della ridefinizione della sanità territoriale. La ‘Casa di comunità’ è un presidio territoriale baricentrico per un territorio, dove i cittadini possono trovare medici, infermieri, specialisti, servizi sociali e supporto psicologico. Un unico punto che integra un servizio multidisciplinare, concepito per la vicinanza al cittadino e che dovrebbe essere attivato dal primo gennaio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rebus case di comunità. I sindaci: "Lavori in ritardo e medici da reperire: come si apre a gennaio?"

Altri contenuti sullo stesso argomento

Il futuro della porta nerazzurra è ancora un rebus. Chi sarà il dopo-#Sommer l’anno prossimo? Si parla di #Vicario, #Caprile, #Maignan. E intanto in casa sta crescendo il gigante di 2 metri Henrikas #Admovacius. #inter #fblifestyle - facebook.com Vai su Facebook

Rebus case di comunità. I sindaci: "Lavori in ritardo e medici da reperire: come si apre a gennaio?" - Luca Pezzani di Petritoli e Massimiliano Splendiani di Moresco: "In questa fase ci giochiamo la sanità locale di oggi e di domani. Segnala ilrestodelcarlino.it

Pd, esplode il rebus candidature. Ceccarelli pronto a entrare in lista. Guerra sui sindaci: Chienni non molla - La corsa contro il tempo "inciampa" negli ostacoli non del cuore, parafrasando un brano di Elisa, ma dei nomi. Da lanazione.it