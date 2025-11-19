Casa della Comunità di San Nicolò il cantiere sta rispettando i tempi

Ilpiacenza.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Proseguono a ritmo costante i lavori dell’Azienda Usl di Piacenza per il potenziamento dell’assistenza territoriale, nell’ambito del progetto che prevede la realizzazione di tre nuove Case della Comunità, punti di riferimento fondamentali per i cittadini nell’accesso ai servizi sanitari e. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Casa Comunit224 San Nicol242