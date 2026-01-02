Cagliari Milan 0-1 | decide Leao! La squadra di Allegri sbanca l’Unipol Domus

Il match tra Cagliari e Milan, valido per la 18ª giornata di Serie A 2025/2026, si è concluso con una vittoria rossonera per 1-0, grazie a un gol di Leao. La partita si è giocata all’Unipol Domus e ha rappresentato un momento importante per il Milan, sotto la guida di Allegri, che ha affrontato la sua ex squadra. Di seguito, la cronaca e il tabellino dell’incontro.

Cagliari Milan: diretta e tabellino del match di Serie A 20252026. La cronaca dell’anticipo Per la 18esima giornata del campionato di Serie A, l’anticipo prevede Cagliari Milan per quanto riguarda la stagione 20252026: un match particolare per Max Allegri visto che è grande ex della gara. SEGUI QUI LA CRONACA LIVE DI CAGLIARI MILAN 20252026 . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Cagliari Milan 0-1: decide Leao! La squadra di Allegri sbanca l’Unipol Domus Leggi anche: Cagliari Roma 1-0, colpo dei rossoblù all’Unipol Domus: decide Gaetano Leggi anche: Cagliari-Milan di Serie A: la diretta della partita della ‘Unipol Domus’ | LIVE News Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Pronostico Cagliari-Milan quote analisi 18ª giornata Serie A; Cagliari-Milan, la Serie A Enilive entra nel 2026; Tutto il calcio in; Dove vedere Cagliari-Milan in tv e streaming: canale, orario, formazioni. Colpo del Milan in casa del Cagliari (0-1): decide una rete di Rafael Leao - Ai rossoneri basta una rete di Rafael Leao ad inizio della ripresa per portare a casa l'intera posta in palio ne ... msn.com

Cagliari-Milan 0-1, gol e highlights: decide una rete di Leao, rossoneri in vetta - Dal suo arrivo al Milan (2019/20) Rafael Leão (sei nel torneo in corso) è uno dei tre giocatori che ha segnato più di cinque gol in ognuna delle ultime sette stagioni di Serie A, insieme a Lautaro ... sport.sky.it

Serie A, Cagliari-Milan 0-1 - 1: Il Milan non ha perso alcuna delle ultime 16 partite in Serie A, la sua striscia più lunga da una serie di 22 gare di fila tra il 23 ... ansa.it

Serie A, Cagliari-Milan 0-1 rossoneri in trasferta per andare in vetta Penultima giornata del girone d'andata. Le milanesi e il Napoli, impegnato a Roma contro la Lazio, si contendono il titolo di "campioni d'inverno" La cronaca testuale su Rainews.it https://www. - facebook.com facebook

Cagliari-Milan, Allegri torna nell'isola che lo proiettò ai vertici del calcio e cerca tre punti per il primato x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.