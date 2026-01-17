Il Bayern di Kompany affronta il Lipsia in trasferta, partendo in svantaggio. Tuttavia, la squadra tedesca riesce a ribaltare la situazione, segnando cinque gol in 38 minuti e conquistando una vittoria importante nel suo percorso verso il titolo.

Il Bayern di Kompany continua la sua inarrestabile corsa verso il titolo, vincendo in rimonta sul campo del Lipsia. Il gol di Romulo nel primo tempo è solo un'illusione per i padroni di casa, perché i bavaresi si risvegliano nella ripresa, segnandone cinque. Gnabry, Kane, Tah, Pavlovic e Olise fissano il punteggio sull'1-5. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il Bayern è una furia! Va sotto con il Lipsia, poi ne segna 5 in 38 minuti

Leggi anche: Il Bayern fa 13 su 13: record, primato, ma il Lipsia ne fa 6 e non molla

