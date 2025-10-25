Il Bayern fa 13 su 13 | record primato ma il Lipsia ne fa 6 e non molla

Gazzetta.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Mönchengladbach i bavaresi partono lenti, poi tre reti in sette minuti (con gli avversari in 10) ribaltano tutto. Kimmich e Guerreiro decisivi, Karl ancora in gol. Il tema resta la gestione della superiorità. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

