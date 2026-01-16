L'orso che viveva sotto una casa in California non se ne va | nuovi avvistamenti sotto altre abitazioni

Recenti segnalazioni indicano la presenza di un orso nero sotto varie abitazioni in California, dopo che uno di questi animali era stato allontanato da una casa di Altadena. Le osservazioni potrebbero riferirsi allo stesso esemplare, che sembra aver scelto più punti di rifugio nelle vicinanze. La situazione richiede attenzione, considerando la convivenza tra fauna selvatica e aree residenziali.

Dopo l’allontanamento di un grosso orso nero che viveva sotto una casa di Altadena, arrivano nuove segnalazioni di abitazioni occupate: potrebbe essere sempre lo stesso individuo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Viveva sotto una casa da oltre un mese: l’incredibile storia di un enorme orso “sfrattato” in California

Leggi anche: Milan, il mercato sotto l’albero. Füllkrug è arrivato, Origi se ne va. In difesa spunta la pazza idea Gatti

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Viveva sotto una casa da oltre un mese: l'incredibile storia di un enorme orso sfrattato in California; Orso di 550 libbre finalmente sfrattato dalla sua casa in California dopo che una bizzarra strategia ha posto tremendous a un calvario durato un mese | MR IT; Ti farà venire i peli sul petto! Il bar di Los Angeles crea un drink alcolico in onore dell’orso abusivo; Viveva di nascosto sotto una casa: un enorme orso ha perso la sua dimora.

Viveva di nascosto sotto una casa: un enorme orso ha perso la sua dimora - Era diventata la sua casa e non voleva andarsene ma alla fine è stato costretto: un orso ha vissuto sotto una casa ma è stato sfrattato ... amoreaquattrozampe.it