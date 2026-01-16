L'orso che viveva sotto una casa in California non se ne va | nuovi avvistamenti sotto altre abitazioni
Recenti segnalazioni indicano la presenza di un orso nero sotto varie abitazioni in California, dopo che uno di questi animali era stato allontanato da una casa di Altadena. Le osservazioni potrebbero riferirsi allo stesso esemplare, che sembra aver scelto più punti di rifugio nelle vicinanze. La situazione richiede attenzione, considerando la convivenza tra fauna selvatica e aree residenziali.
Dopo l’allontanamento di un grosso orso nero che viveva sotto una casa di Altadena, arrivano nuove segnalazioni di abitazioni occupate: potrebbe essere sempre lo stesso individuo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
