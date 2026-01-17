Un 70enne è stato vittima di omicidio nell'abitazione in cui, sebbene il contratto fosse a suo nome, non risiedeva stabilmente. L’indagine approfondisce il ruolo dell’inquilino e le possibili connessioni con il subaffitto e il mondo della droga. Tra i sospetti emergono rapporti complessi, tra cui quelli tra Mimmo e Bilal, che potrebbero aver influenzato gli eventi.

Domenico Lorusso andava e veniva da quella casa dove forse non viveva stabilmente, sebbene il contratto fosse intestato a lui, e dove è stato ucciso. Vi si recava spesso, soprattutto per riscuotere il pagamento del subaffitto dal 21enne marocchino Alazar Bilal. Talvolta dormiva nell’appartamento e, secondo quanto emerso, si faceva pagare anche con della droga. L’altra notte Lorusso è stato ucciso dal suo inquilino abusivo, fermato con l’accusa di omicidio e sospettato di averlo colpito con una coltellata alla gola. Una situazione promiscua, nota a molti e, a quanto pare, anche alle istituzioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il 70enne ucciso dal suo inquilino. Il subaffitto e l’ombra della droga. Gli strani affari tra Mimmo e Bilal

Leggi anche: Gli strani affari della società biotech vicina al Pd e il bluff delle monoclonali italiane

Leggi anche: Caccia cinesi a due passi dall'Italia: gli strani affari di Pechino in Libia

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Il 70enne ucciso dal suo inquilino. Il subaffitto e l’ombra della droga. Gli strani affari tra Mimmo e Bilal.

Il 70enne ucciso dal suo inquilino. Il subaffitto e l’ombra della droga. Gli strani affari tra Mimmo e Bilal - Lorusso era titolare della casa Aler dove è stato accoltellato ma ci viveva il 21enne marocchino, ora indagato. ilgiorno.it