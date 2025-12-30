Caccia cinesi a due passi dall' Italia | gli strani affari di Pechino in Libia

Recenti sviluppi riguardano la possibile vendita di caccia cinesi JF-17 Thunder alla Libia, vicino ai confini italiani. Questa operazione solleva interrogativi sulle strategie di Pechino nel Mediterraneo e sui possibili impatti sulla stabilità regionale. Analisti e osservatori internazionali monitorano attentamente le implicazioni di tali accordi, che potrebbero influenzare gli equilibri di potere e la sicurezza nell’area.

La vendita di caccia JF-17 Thunder alla Libia sta attirando l'attenzione di analisti e osservatori internazionali. E non solo per il valore militare dell'operazione, ma soprattutto per le sue implicazioni geopolitiche. L'accordo prevede infatti la fornitura di 16 aerei da combattimento di quarta generazione all' Esercito Nazionale Libico (LNA) guidato dal generale Khalifa Haftar, che controlla l'est del Paese, in una delle più grandi commesse militari mai concluse dal Pakistan. Il valore complessivo? Superiore ai 4 miliardi di dollari, e comprendente anche mezzi terrestri, navali e aerei, oltre a 12 velivoli da addestramento Super Mushak.

