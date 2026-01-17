Ibrahimovic | Dovevo finire un allenamento e avevo voglia di andare in bagno così mi sono ca*ato addosso

Durante una sessione di recupero sul tapis roulant, Ibrahimovic ha condiviso un episodio ironico legato a un momento di imbarazzo. Ospite del podcast (Ne)uspjeh prvaka, l’attaccante svedese ha raccontato come, durante l’allenamento, abbia avuto bisogno di andare in bagno e, inaspettatamente, abbia avuto un imprevisto. Questo episodio ha suscitato curiosità e dimostra il lato più umano di un atleta noto per la sua determinazione.

Ospite del podcast (Ne)uspjeh prvaka, Zlatan Ibrahimovic ha svelato cosa gli è passato per la testa durante una sessione di recupero sul tapis roulant dopo un infortunio alle ginocchia. L’aneddoto di Ibrahimovic mentre si allenava. Con un allenamento duro doveva andare in bagno; e Zlatan ha dichiarato: « Dovevo finire un allenamento sul tapis roulant dopo che mi ero fatto male alle ginocchia. Sei volte due minuti di corsa veloce con tre secondi di pausa. Ero verso la fine, dovevo andare in bagno, ma non potevo fermarmi. Corro, corro, mi sono ca*ato addosso, ma ho continuato a correre, mi sono fissato in testa che dovevo finire. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

