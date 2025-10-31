Mi alzo per andare in bagno mi appoggio al lavandino e comincio a perdere sangue e pus Avevo la febbre ero verde | Nadia Rinaldi racconta le complicazioni dell’intervento al seno
“Mi ha mandato a casa, prendevo l’antibiotico e portavo un corsetto contenitivo. Dopo una settimana, sarei dovuta tornare per un controllo”: così Nadia Rinaldi ha iniziato – ospite de La Volta Buona con Caterina Balivo – il racconto, drammatico, sull’operazione subita per rifare seno e addome. L’attrice si è affidata a uno specialista e tutto sembrava essere andato per il meglio ma così non era perché una mattina ha sentito subito, aprendo il corsetto per medicarsi, che qualcosa non andava: “Mi alzo per andare in bagno, mi appoggio al lavandino e comincio a perdere sangue e pus. Colava per terra, avevamo messo degli asciugamani sul pavimento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
La figlia del critico d'arte spara ad alzo zero nei confronti della giudice tutelare Paola Scorza, tanto da chiederne la ricusazione, cioè la sostituzione. “Sono interessata a salvare mio padre – spiega in un comunicato – che ho visto molto depresso, molto spento, - facebook.com Vai su Facebook
Quante volte è ideale andare in bagno? Esiste un numero codificato dalla scienza? - C’è un equilibrio invisibile che si nasconde nella routine più banale della giornata e comune a tutti noi: andare in bagno. Come scrive corriere.it