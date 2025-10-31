Mi alzo per andare in bagno mi appoggio al lavandino e comincio a perdere sangue e pus Avevo la febbre ero verde | Nadia Rinaldi racconta le complicazioni dell’intervento al seno

Ilfattoquotidiano.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Mi ha mandato a casa, prendevo l’antibiotico e portavo un corsetto contenitivo. Dopo una settimana, sarei dovuta tornare per un controllo”: così Nadia Rinaldi ha iniziato – ospite de La Volta Buona con Caterina Balivo – il racconto, drammatico, sull’operazione subita per rifare seno e addome. L’attrice si è affidata a uno specialista e tutto sembrava essere andato per il meglio ma così non era perché una mattina ha sentito subito, aprendo il corsetto per medicarsi, che qualcosa non andava: “Mi alzo per andare in bagno, mi appoggio al lavandino e comincio a perdere sangue e pus. Colava per terra, avevamo messo degli asciugamani sul pavimento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

