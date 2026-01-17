Ibrahimovic spiega la sua mentalità con un aneddoto disgustoso | Mi sono ca*ato addosso non potevo mollare
Zlatan Ibrahimovic condivide un episodio personale che illustra la sua determinazione. Ricorda di aver vissuto un momento imbarazzante, affermando:
Zlatan Ibrahimovic spiega la sua mentalità vincente con un episodio imbarazzante: "Mi sono ca*ato addosso, non potevo mollare". Per Ibra fermarsi o "barare" in allenamento significa perdere contro se stessi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Berrettini commosso dopo la vittoria in Coppa Davis: “Mi siete mancati da morire. Non potevo mollare”
Leggi anche: Spalletti spiega cosa non deve fare la sua Juve: “Sto proprio male, mi girano i co***oni”
Zlatan Ibrahimovic spiega perché non vorrebbe mai diventare un allenatore di calcio - Un’analisi approfondita dell’evoluzione di Zlatan Ibrahimovic, dal campo da gioco al ruolo di Senior Advisor nel Milan, svelando le sue riflessioni sulla carriera e il calcio moderno. notiziemilan.it
Ibra racconta la sua vita dopo il ritiro Intervenuto al podcast di Slaven Bilic, lo svedese racconta la sofferenza di rinunciare a ciò che più ama: giocare a calcio e lottare per vincere sul campo L'ex attaccante del Milan spiega però anche le diverse respons - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.