Dopo il terremoto di martedì, sono proseguite le verifiche strutturali nei principali punti della città, tra cui piazza del Popolo, piazza XX Settembre e Porta Serrata. Le operazioni hanno interessato anche le transenne in piazza dell’Aquila e le colonne di piazza del Popolo, al fine di garantire la sicurezza degli spazi pubblici. Le autorità continuano a monitorare la situazione per assicurare la stabilità dei monumenti e delle strutture urbane.

Nella mattina di ieri sono continuate le verifiche sulle colonne di piazza del Popolo, piazza XX Settembre e su Porta Serrata a seguito del terremoto di martedì. La Galileo Restauri è stata incaricata dal Comune di effettuare ulteriori monitoraggi a seguito del presunto ritrovamento a terra di alcuni frammenti delle dita della statua di Sant’Apollinare in Piazza del Popolo e di verificare l’inclinamento di una delle due guglie di Porta Serrata che nei giorni scorsi è stata transennata. La novità è che è stata transennata la colonna dell’aquila di piazza XX Settembre. "Abbiamo ultimato intorno alle 14 le verifiche - spiega il restauratore Paolo D’Andrea –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I monumenti colpiti dal sisma: "Porta Serrata è sicura". Transenne in piazza dell’Aquila

Leggi anche: I danni del terremoto. La guglia di Porta Serrata

Leggi anche: Piazza Gabrielli, transenne contro la sosta selvaggia

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

I monumenti colpiti dal sisma: Porta Serrata è sicura. Transenne in piazza dell’Aquila.

I monumenti colpiti dal sisma: "Porta Serrata è sicura". Transenne in piazza dell’Aquila - Ulteriori monitoraggi dei tecnici della Galileo Restauri dopo le scosse di martedì scorso "In via di Roma una guglia è inclinata, ma probabilmente lo era già in precedenza" . msn.com