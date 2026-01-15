Le recenti scosse di terremoto che si sono verificate martedì mattina nel territorio ravennate hanno causato il distacco della guglia di destra di Porta Serrata, situata all’ingresso di via di Roma. Questo evento sottolinea l’impatto delle scosse sismiche sulle strutture storiche della zona, evidenziando l’importanza di monitorare e intervenire per garantire la sicurezza e la conservazione del patrimonio architettonico locale.

Le scosse di terremoto che martedì attorno alle 9.30 hanno fatto tremare il territorio ravennate hanno disallineato la guglia di destra di Porta Serrata, quella situata al lato nord della cinta muraria, all’inizio di via di Roma. La guglia, a un primo controllo, è risultata disassata rispetto alla sua posizione naturale e sono stati predisposti alcuni sopralluoghi così da ottenere valutazioni tecniche e architettoniche. In particolare si nota, anche a occhio nudo, che si è leggermente spostata la sfera di pietra in cima alla guglia. Sul posto sono intervenuti subito i vigili del fuoco e la polizia locale e si è provveduto, nell’attesa di un intervento, a individuare un’ampia area di sicurezza a protezione delle persone e delle auto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

I danni del terremoto. La guglia di Porta Serrata

