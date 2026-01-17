I Ministri tra l’Europa e i club di provincia

I Ministri propongono un nuovo approccio ai loro tour, dando spazio alle realtà musicali di provincia. L’obiettivo è valorizzare le band locali e le esperienze autentiche, portando la musica più vicina alle comunità e riscoprendo il valore della gavetta. Un percorso che mette al centro la crescita artistica e il rapporto diretto con il pubblico, rendendo ogni evento un momento di condivisione genuina.

Rimettere al centro dei tour nazionali i club di provincia, la gavetta e un'esperienza musicale totalizzante. Hanno le idee chiare i Ministri, che sabato prossimo si esibiranno dal vivo al Vidia Club di San Vittore. L'iconica rock band milanese porta in scena il nuovo album ' Aurora popolare ', scegliendo di esibirsi esclusivamente nei club di provincia, spesso dimenticati dagli artisti in favore delle grandi città. Biglietti sono disponibili sul sito di Ticketone. Federico Dragogna, paroliere e chitarrista dei Ministri, come mai avete scelto i club di provincia per questo tour? "È stata una decisione concreta, facile.

