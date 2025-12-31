Cancelo Juventus tra sogno e realtà | tre club in corsa per il portoghese c’è anche la Vecchia Signora! Mendes al lavoro per riportarlo in Europa

Il futuro di João Cancelo rimane incerto, con tre club in corsa per il suo acquisto e la Juventus tra le possibili destinazioni. Mentre Mendes lavora per un ritorno in Europa, il suo ritorno alla Vecchia Signora sembra difficile a causa degli ingenti costi salariali e delle trattative in corso. La situazione si definisce nel contesto di un mercato in evoluzione, con l’obiettivo di trovare la soluzione migliore per tutte le parti coinvolte.

