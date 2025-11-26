I Ministri annunciano il ‘Provincia Popolare Tour 2026’
Dopo il successo del tour 2025, che ha portato I Ministri sui palchi delle principali città italiane, la band milanese è pronta a rimettersi in viaggio con un nuovo progetto dal titolo evocativo: ‘Provincia Popolare Tour 2026 ‘. Un percorso che si annuncia come un ritorno alle origini e un atto d’amore verso la musica dal vivo e quei luoghi che la mantengono viva ogni giorno. “Per tutti quelli che hanno percorso chilometri per ascoltare Aurora Popolare e per chi non ha potuto esserci, per i club che resistono e per i luoghi che continuano a credere nella musica autentica: questa volta saremo noi a macinare i chilometri”, dichiarano I Ministri, spiegando il senso profondo di un tour che vuole unire il Paese da nord a sud. 🔗 Leggi su Lapresse.it
