I malviventi vanno di nuovo a canestro | terzo furto in un mese alla Bombonera

A Montegranaro, la palestra di via Martiri d'Ungheria, nota come Bombonera, ha subito il terzo furto in poco più di un mese. L'episodio mette in evidenza le difficoltà di sicurezza in questa struttura frequentata da appassionati di pallacanestro e comunità locali. La situazione richiede attenzione e interventi mirati per garantire la tutela dei beni e la tranquillità di chi la utilizza quotidianamente.

MONTEGRANARO Terzo colpo in poco più di un mese alla palestra di via Martiri d'Ungheria, nota tra gli appassionati di pallacanestro e non solo come Bombonera. La struttura sportiva veregrense è la sede della gare interne della storica Sutor Basket, compagine nei lustri corsi a ben figurare nell'olimpo della pallacanestro nazionale ed attualmente seconda in classifica nel Campionato Nazionale di Serie C unica. Nella notte tra mercoledì e giovedì ignoti sono penetrati al suo interno forzando la porta di ingresso, e facendo poi lo stesso con le porte degli uffici, della sala pesi, della stanza delle riunioni e della segreteria.

