I like margherita l’inno alla pizza di Magurno

“I like Margherita” è il nuovo singolo dei Canti Flegrei, band italiana nota per il successo del loro precedente brano “Napoli millenaria”. Pubblicato su etichetta CNI e edito da Look Studio e Marechiaro Edizioni musicali, il brano conferma l’interesse della band per le sonorità autentiche e le tematiche legate alla tradizione partenopea. Un’ulteriore testimonianza del loro percorso musicale, continuando a valorizzare la cultura e l’identità della loro terra.

Dopo il primo singolo “Napoli millenaria” che ha riscosso un buon risultato di critica – (tra l’altro è stato inserito nella colonna sonora del docufilm “Rino Gaetano sempre più blu” di Giorgio Verdelli)- i Canti Flegrei presentano il nuovo singolo “I like Margherita” su etichetta CNI edito da Look Studio e Marechiaro Edizioni musicali. Il brano, impreziosito dalle voci di Annalisa Madonna e Beppe Gargiulo, è un omaggio a Napoli, ricco di ironia e spensieratezza, che segna l’inizio del nuovo progetto dei Canti Flegrei che ci accompagnerà per tutto l’anno. Partendo dalla tradizione si prosegue per un viaggio che vi porterà verso la musica del futuro. 🔗 Leggi su Parlami.eu

