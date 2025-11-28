Capodimonte torna a vivere il forno storico dove nacque la prima Pizza Margherita

Sabato 6 dicembre, in occasione dell’ VIII anniversario del riconoscimento de “L’Arte tradizionale del pizzaiuolo napoletano” nella lista del Patrimonio Immateriale UNESCO, il Giardino Torre del Real Bosco di Capodimonte celebra la storia della pizza e l’arte dei pizzaioli nei luoghi dove nacque la prima Pizza Margherita e dove, dal dicembre 2017, una targa in marmo ricorda questo traguardo. Il forno storico che ha visto nascere la Margherita. Nell’antico forno del Casamento Torre, all’interno del giardino dei Borbone, la tradizione attribuisce la creazione della prima pizza con pomodoro, basilico e mozzarella per la regina Margherita di Savoia nell’estate del 1889. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

