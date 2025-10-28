Colleferro gli alunni della ‘Mazzini’ e dell' Innocenzo III incontrano il giornalista Paolo De Luca

Incontro con l’autore per gli alunni delle classi terze della “Mazzini” e di “Innocenzo III": mattinata di riflessione e dialogo. Presso l’aula consiliare del comune di Colleferro, gli studenti hanno incontrato Paolo De Luca, giornalista e autore dei libri “L’inganno necessario” e “La fabbrica. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

