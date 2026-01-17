I 90 anni di Gianfranco Gelli con poesia Applausi allo storico dirigente del ciclismo

Gianfranco Gelli, figura storica del ciclismo pratese, ha recentemente celebrato il suo novantesimo compleanno. Uomo appassionato e stimato nel mondo dello sport, Gelli ha dedicato gran parte della vita alla promozione e allo sviluppo del ciclismo locale. In occasione di questo traguardo, si è voluto ricordare il suo contributo attraverso una poesia che ne riflette il percorso e l’impegno. Un momento di riconoscimento e gratitudine per un uomo che ha lasciato un’impronta significativa nel settore.

Un compleanno particolare per Gianfranco Gelli, storico dirigente pratese amante del ciclismo, che ha festeggiato i 90 anni. Per lui nei prossimi giorni ci sarà da parte degli amici che con lui frequentano il Circolo G.Rossi di Sant’Ippolito un altro festeggiamento, mentre i veri festeggiamenti ci saranno domenica 15 febbraio al monastero dei Padri Carmelitani a Santa Lucia alla Castellina in occasione del ritrovo annuale delle Glorie del Ciclismo Toscano. Gianfranco Gelli è stato per tanti anni dirigente storico dell’AC Pratese 1927, organizzatore di gare e di iniziative, prezioso collaboratore per le società e sempre vicino al ciclismo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

