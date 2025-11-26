Jack Shepherd è morto | addio allo storico attore del poliziesco cult anni ’90 Wycliffe

Jack Shepherd, l’attore inglese ricordato soprattutto per il ruolo da protagonista nella serie poliziesca degli anni ’90 Wycliffe della ITV, è morto all’età di 85 anni. Shepherd è deceduto in ospedale dopo una “breve malattia”, come riferisce l’agenzia inglese PA. La moglie e i figli erano presenti durante gli ultimi momenti di vita della star nata a Leeds nel 1940. “ La sua scomparsa è una grande perdita per tutti noi ”, hanno dichiarato i suoi agenti Markham, Froggatt and Irwin. Tra i riconoscimenti ottenuti c’è un premio Olivier per la produzione originale della pièce teatrale Glengarry Glen Ross nel 1983. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Jack Shepherd è morto: addio allo storico attore del poliziesco cult anni ’90 Wycliffe

Scopri altri approfondimenti

Due conigli nani da compagnia cercano casa. Jack, il maschietto, ha 2 anni. Nespola, la femminuccia, un anno. Non sono giocattoli, non sono regali di Natale, ma animali che meritano rispetto, cure e dignità. Obbligo di sterilizzazione. Si trovano in provincia di - facebook.com Vai su Facebook

La bussola d'oro: addio a Jack Shepherd, star del film con Daniel Craig e Nicole Kidman - La BBC ha annunciato la scomparsa della star britannica, famosa per i suoi ruoli da caratterista in film e serie televisive in Inghilterra e all'estero. Da movieplayer.it

Jack Shepherd, morta la star della serie poliziesca «Wycliffe» - Il suo personaggio rimane ancora oggi una figura iconica della televisione britannica ... Lo riporta msn.com